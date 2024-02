Mario Morazán: “Descarto completamente que vaya a postularme al TSC”

Esa presunción fue desmentida por el propio Mario Morazán, al asegurar que no hay ningún acuerdo político que incluya su remoción del cargo para convertirlo en nuevo magistrado del Tribunal Superior de Cuentas.

“Eso no es cierto. Yo no me he postulado, ni me voy a postular al Tribunal Superior de Cuentas; yo estoy cumpliendo con mi trabajo en el Ministerio Público (MP) y lo seguiré cumpliendo hasta que se elija en propiedad o hasta que termine nuestro mandato de cualquier forma”, aseveró Morazán.