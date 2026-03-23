“Quiso dejar todo en orden”: Mario Flores Urrutia revela el compromiso de Barahona antes de irse a recibir tratamiento

El magistrado subrayó que, a pesar del deterioro de su salud en los últimos meses, Barahona nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades. Según indicó, mantuvo su compromiso hasta el final, sin mostrar quejas ni excusas frente a sus obligaciones.

Durante sus declaraciones al noticiero TN5 Matutino, Flores Urrutia destacó que la funcionaria se caracterizó por su lucha constante en favor de la institucionalidad, señalando que su trabajo dejó huella dentro del Tribunal de Justicia Electoral. “Fue una mujer que luchó por la democracia y por Honduras”, expresó.

Tegucigalpa, Honduras.– El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia , lamentó el fallecimiento de su compañera Miriam Barahona , a quien describió como una mujer “guerrera” y comprometida con la democracia del país.

“Ustedes fueron testigos del decaimiento de su salud, pero ella nunca dijo que no, nunca se quejó, siempre estuvo con ese ahínco y esa responsabilidad de estar al frente de la institución”, afirmó.

Asimismo, recordó un episodio ocurrido a finales de enero que, a su juicio, refleja el alto sentido de responsabilidad de la magistrada. Relató que ella le solicitó convocar a pleno antes de salir del país, con el objetivo de dejar completamente al día su carga laboral.

Flores Urrutia también se refirió a las dificultades internas que enfrentó Barahona debido a su condición de salud, señalando que solicitó mayor flexibilidad para que pudiera integrarse a las sesiones de manera virtual, petición que no siempre fue aceptada.

En ese sentido, mencionó directamente al magistrado Mario Morazán, indicando que le pidió tener consideración con Barahona debido a su estado de salud, aunque reconoció que esa etapa ya forma parte del pasado.

El magistrado reiteró que la memoria de Miriam Barahona debe mantenerse vigente como ejemplo de valentía, entrega y compromiso con la democracia hondureña, destacando que dio todo por el Tribunal de Justicia Electoral y por el país.