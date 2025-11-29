  1. Inicio
Maribel Espinoza: Votar por Tito significa aplaudir y premiar que JOH dirigirá el país

La líder del Partido Liberal aseguró que votar por "Tito" Asfura o Rixi Moncada significan el fin de la democracia y del Estado de Honduras

  • 29 de noviembre de 2025 a las 11:07
Maribel Espinoza aseguró que Nasralla es el único candidato que lucha contra la corrupción y narcotráfico.

Foto: Neptalí Romero/Opsa

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, dijo que el exmandatario volverá a gobernar el país.

Fue a través de un mensaje en su cuenta de X, que la ex precandidata presidencial escribió un mensaje de reflexión de cara al proceso electoral del 30 de noviembre.

"Votar por TITO, ahora significa aplaudir, premiar y que ahora JOH dirija de nuevo el país por JOH y se hunda Honduras? (sic)", comenzó diciendo en su mensaje.

Esto en referencia a que el presidente Trump anunció a través de su red social Truth Social que de ganar Nasry "Tito" Asfura las elecciones en Honduras otorgará un "indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández", quien afirmó le han contado fue tratado con "mucha dureza e injusticia".

Salvador Nasralla: "Quienes no quieren que llegue a gobernar son los mismos de Sedesol"

De igual forma, Espinoza aseguró que votar por la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, "significa destruir la democracia".

Por lo que aseguró que tanto Moncada como Asfura son el fin de la democracia y del Estado de Honduras.

De igual forma, la líder liberal aseguró que el candidato de su partido, Salvador Nasralla, es quien representa la "auténtica lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico".

"Es la única esperanza para salvar a Honduras", finalizó diciendo en su mensaje.

El Partido Liberal rechazó la promesa de indulto de Trump hacia Hernández, además del apoyo a Asfura en los comicios.

A través de una conferencia ante los medios de comunicación, Nasralla, candidato presidencial, recordó a la población quiénes fueron los que saquearon el Seguro Social mientras muchos hondureños morían sin medicamentos.

"Los responsables del escándalo de los hospitales móviles, los del Trans-450, los que impulsaron la reelección ilegal violando la Constitución, manifestó Nasralla.

Además, junto a su esposa, Iroshka Elvir portaron camisas con el mensaje: "¡Fuera el familión!" y "JOH nunca más".

Con estas camisetas, Salvador Nasralla e Iroshka Elvir, dejaron claro su posición respecto a la promesa de indulto a JOH.

Con estas camisetas, Salvador Nasralla e Iroshka Elvir, dejaron claro su posición respecto a la promesa de indulto a JOH.

(Foto: Marvin Slagado/El Heraldo )

En la conferencia, no dudo en afirmar que "esta vez es imposible que te roben (el voto), hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal",


