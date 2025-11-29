Maribel Espinoza: Votar por Tito significa aplaudir y premiar que JOH dirigirá el país

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, dijo que el exmandatario volverá a gobernar el país.

Fue a través de un mensaje en su cuenta de X, que la ex precandidata presidencial escribió un mensaje de reflexión de cara al proceso electoral del 30 de noviembre.

"Votar por TITO, ahora significa aplaudir, premiar y que ahora JOH dirija de nuevo el país por JOH y se hunda Honduras? (sic)", comenzó diciendo en su mensaje.

Esto en referencia a que el presidente Trump anunció a través de su red social Truth Social que de ganar Nasry "Tito" Asfura las elecciones en Honduras otorgará un "indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández", quien afirmó le han contado fue tratado con "mucha dureza e injusticia".