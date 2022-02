Exmiembro de la MACCIH sobre JOH: “Utilizó la presidencia para favorecer sus intereses criminales”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Julio Arbizu, exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) reveló este sábado que cuando realizaban investigaciones, en la que el exmandatario Juan Orlando Hernández estaba involucrado, no los dejaban avanzar.



Ahora, tiempo después de que la MACCIH ya no ejecuta en Honduras y Hernández se enfrenta a la justicia por una orden de extradición a Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, Arbizu asegura que el exmandatario tiene que ser “investigado, procesado y condenado junto con sus cómplices”.



”Lo perturbador es que una persona acusada de estos delitos graves de los cuales Estados Unidos solicita la extradición gobernó a Honduras por dos periodos, un país ávido de justicia y sanción”, manifestó el exmiembro de la MACCIH a la cadena CNN.



”Esto da cuenta de un asunto que condujo de alguna manera nuestro asunto en Honduras. Nos llamaron para combatir a la corrupción y cuando ya habíamos incidido en algunos espacios de diseños de políticas públicas de manera corruptas para favorecer a algunos personajes, entre ellos el mismo presidente (Juan Orlando Hernández) no nos dejaron”, agregó.



”Si este señor (JOH) era efectivamente como estaba siendo acusado, era cabecilla de una organización criminal dedicada al narcotráfico, pues está clarísimo que pudo en el despliegue criminal de su organización haber utilizado la presidencia para favorecer sus intereses criminales y los de su organización”.

Entre tanto, para Julio Arbizu no sólo la justicia de Estados Unidos debe investigarlo, sino que en los entes de corrupción en Honduras deben de estudiar los casos de corrupción que Hernández cometió en perjuicio de la administración pública.



”Los delitos de corrupción que pudo haber cometido el señor Juan Orlando Hernández en perjuicio de la administración pública de Honduras deben ser investigados, procesados y condenados juntos a sus cómplices”, concluyó el miembro del ente diluido hace unos años por falta de consenso entre el Estado y la OEA.

Caso JOH

Tras su detención el pasado 15 de febrero, el exmandatario permanece recluido en la Dirección Policial de Fuerzas Especiales en espera de su siguiente audiencia ante el juez Edwin Ortez, quien ordenó investigar si Hernández tiene procesos pendientes en el país.



Estados Unidos solicitó el lunes 14 de febrero a Honduras la extradición del expresidente, sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico.



La información se conoce poco después de que la Cancillería informara en su cuenta de Twitter que remitió a la Corte Suprema “comunicación oficial de la Embajada de los EEUU”, solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño” con el propósito de extradición.



