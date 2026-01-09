  1. Inicio
Cortes de energía en Honduras para este sábado 10 de enero

El Distrito Central (DC) será el único municipio de Honduras que sufrirá cortes de energía eléctrica este sábado 10 de enero. Conozca los barrios, colonias y aldeas afectadas

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 14:25
Distintos barrios, colonias y aldeas del Distrito Central no tendrán energía eléctrica este viernes entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas de Honduras que no tendrán suministro eléctrico este sábado 10 de enero.

Los cortes se realizarán como parte de los mantenimientos programados para mejorar el servicio para la población hondureña. Conozca cuáles serán las zonas afectas

Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m. a 1:00 p.m)

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, morgue judicial, Facultad de Medicina UNAH, parte de Hospital Escuela, Impelsa, bodegas Larach y zonas aledañas.

