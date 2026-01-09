Cortes de energía en Honduras para este sábado 10 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas de Honduras que no tendrán suministro eléctrico este sábado 10 de enero.
Distintos barrios, colonias y aldeas del Distrito Central no tendrán energía eléctrica este viernes entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m.
Los cortes se realizarán como parte de los mantenimientos programados para mejorar el servicio para la población hondureña. Conozca cuáles serán las zonas afectas
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m. a 1:00 p.m)
Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, morgue judicial, Facultad de Medicina UNAH, parte de Hospital Escuela, Impelsa, bodegas Larach y zonas aledañas.