Cortes de energía en Honduras para este sábado 10 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas de Honduras que no tendrán suministro eléctrico este sábado 10 de enero.

Distintos barrios, colonias y aldeas del Distrito Central no tendrán energía eléctrica este viernes entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Los cortes se realizarán como parte de los mantenimientos programados para mejorar el servicio para la población hondureña. Conozca cuáles serán las zonas afectas