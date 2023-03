Luis Zelaya rechaza a presidenta Xiomara Castro formar parte del gobierno

“Se lo he agradecido en privado a la presidenta y ahora lo hago en público por tomarme en cuenta de participar en el gobierno, particularmente en el servicio exterior”, reveló el liberalista a Radio América.

Esta aclaración nació después de que el criticado asesor de Comunicaciones, Milton Benítez, afirmara que Zelaya formaría parte del oficialismo.

Pero el también académico es claro en su postura de declinar a cualquier propuesta gubernamental.

“He recibido muchas críticas por si fuese a formar parte del gobierno, pero eso no me detendría si yo en un futuro tomara una decisión. Yo creo que, si llegado el momento de decidir, lo haré, pero en este momento no, estoy en actividades estrictamente profesionales y más que todo fuera de Honduras”, manifestó.