Mario Moncada desata su enojo contra Nasralla: “Es marero, mariposa traicionera y magdalena”

“Mirá, Mario, ¿quién va a dudar de tu capacidad? ¿Sabes qué es lo que no me ha gustado?, yo sé que sos la persona indicada para que dirija el deporte en el país, me dijo esa mariposa traicionera en mi oficina”, siguió Moncada sobre esto que supuestamente fueron las palabras de Nasralla.

“No me gustó que Xiomara (Castro) no me preguntó que te iba a nombrar a vos, pero si ella me pregunta yo le digo: Sí, Xiomara, ese es el hombre”, agregó el exárbitro hondureño.