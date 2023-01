Luis Redondo en plena madrugada confrontó a la bancada del Partido Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Pasadas las 2:00 de la madrugada de este jueves, el presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Redondo, aprovechó su intervención en la discusión de la aprobación del Presupuesto 2023 , para encarar al Partido Nacional por acciones que exigen, pero durante su gestión no realizaron.

“Debo de decir algo que yo siempre me he preguntado: ¿Por qué si ustedes estuvieron en el poder no le respondieron al personal de la primera línea cuando pudieron hacerlo? ¿Por qué engañaron a esas personas?”, increpó.