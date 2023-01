Estudiantes aplazados van por la segunda recuperación o dos retrasadas

Este contiene las normas generales para la evaluación de los aprendizajes en los niveles de educación prebásica y media , en sus diferentes modalidades de entrega, para centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.

Además, está en la palestra la entrada en vigencia de una segunda clase retrasada , que se aprobó mediante el acuerdo No. 0668-SE-2022.

Las consecuencias de esta medidas recaen en los alumnos de último año debido a que muchos no pudieron ingresar a la universidad u optar a un empleo en vista que no se pudieron graduar al cierre de 2022 y porque se confiaron en la segunda recuperación.

Lo anterior quiere decir que si los alumnos se quedan en dos materias pueden ascender al siguiente grado, pues tienen la opción de cursar dos clases que no pudieron aprobar en el año anterior, pese al sinnúmero de oportunidades otorgadas con las dos recuperaciones.

Previo a las recuperaciones, el docente desarrollará un proceso de reforzamiento sobre expectativas y contenidos priorizados, no obstante, esto está en duda debido a que los mentores para esa fecha ya deben estar con los alumnos del presente año académico.

Datos proporcionados por la Secretaría de Educación a EL HERALDO Plus establecen que el 2022 cerró de forma preliminar con 75,309 estudiantes reprobados, 955 más que el año anterior, es decir, en el 2021 hubo 74,354.

En caso que el estudiante no alcance la mínima nota del nivel de desempeño básico (de 70%) “en uno o dos espacios curriculares podrá ser matriculado en el siguiente grado, con dichos espacios curriculares en calidad de materia retrasada”, detalla el documento.

El numeral 10 del acuerdo ordena realizar al inicio del siguiente año académico una comprobación de las competencias no alcanzadas en los espacios curriculares que el educando reforzó durante el período de vacaciones.

Un alumno de un centro de educación media de la capital expresó a EL HERALDO Plus que durante las vacaciones no ha tenido ningún reforzamiento para realizar la segunda recuperación, así que está esperando que abran el colegio a finales de enero.

Dennis Cáceres, director de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), declaró a EL HERALDO Plus que las principales razones de tantos reprobados se relacionan con el impacto de la pandemia de covid-19 y las tormentas.

Además, hay que agregar 150,000 estudiantes que se fueron del sistema educativo por diferentes causas, estableció Cáceres.

No obstante, el verdadero problema es que los estudiantes hagan dos recuperaciones, con todas las asignaturas y que, de paso, “les permitan llevar dos retrasadas”, condenó.

En el gobierno anterior solo se podía llevar una retrasada, pero en el reglamento que aprobó el nuevo gobierno ascendió a dos, lo que provocó que aumentara la reprobación, porque hay estudiantes que creen que pueden llevar su carga normal en el siguiente año y, además, llevar dos retrasadas, según especialistas en el tema.

Lo anterior provoca que los alumnos se confíen porque traen dos años de retraso educativo, por la pandemia de covid-19 y los fenómenos naturales Eta y Iota.

La capacidad de los estudiantes disminuyó más en la pandemia porque no tuvieron acceso a las plataformas educativas.

El problema continuó en 2022, cuando no se abrieron completamente los centros educativos y no se alcanzaron los cien días de clases presenciales, además que el 80% del los estudiantes de los centros públicos no se pudieron conectar a clases virtuales, estableció.

