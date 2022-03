Luis Redondo: “Desde el CN no se va a ocultar información”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reveló que él recibió llamadas y visitas de personas que aseguraron que desde el Poder Ejecutivo no se iba a permitir que se aprobara la derogación de la “Ley de Secretos”.



“Nosotros aquí en este Congreso Nacional hemos dado respuesta, primero a los operadores de justicia que fueron los primeros que se sorprendieron que desde este mismo CN se aprobaron leyes que impedían la persecución de un delito”, indicó.



Además, explicó que casi por unanimidad se “derogó la nefasta Ley de Secretos y que mañana mismo -miércoles- enviarán al Ejecutivo el decreto para que sea sancionada y luego publicada en La Gaceta”.



“La corrupción no es parte de nuestra agenda. Desde aquí no se va a ocultar información, nunca más. Prefiero renunciar, prefiero salirme de este Congreso antes que permitir que cualquier grupo de poder o grupo criminal pueda ofrecer comprar la voluntad de todos y cada uno de los diputados” sentenció.



Falta sanción



Tras 2,916 días desde que entró en vigor y se convirtió en una herramienta para ocultar la información, fomentando así la corrupción al igual que la impunidad en el país, el Congreso Nacional derogó el martes la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como “Ley de secretos oficiales”.



Una vez que se sancione por el Poder Ejecutivo el decreto de la abolición de esta normativa y se promulgue en el diario oficial La Gaceta, se hará pública toda información que se clasificó como reservada en donde los titulares de las instituciones estatales -ya sean centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y demás obligadas- pedirán catalogar los conjuntos de datos confidenciales ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

