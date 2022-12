Se agudiza conflicto entre Luis Redondo y Beatriz Valle: “Sos un ilegal... cobarde”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los conflictos verbales entre los congresistas Luis Redondo y Beatriz Valle no cesan. Recientemente el presidente del Congreso Nacional respondió a un tuit publicado por la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Dejá de amenazarme @LRedondo. Sos un ilegal que te tomaste a la fuerza un poder del Estado desde el cual me amenazás impunemente y abusando de tu poder de facto. Eso te hace COBARDE. Seguí que eso solo muestra lo que sos, todo lo que he dicho, que es la verdad”, escribió Valle y de inmediato se desató la polémica.



El presidente del Congreso Nacional ofreció una entrevista Radio América y aseguró que no estaba enterado del mensaje que le envió Beatriz y que seguramente todo es parte de su “descompensación”.

“Sé que ella tiene una situación de descompensación o algo, no ha de ser fácil que después de haber sido parte de lo que hizo con otros diputados, ella no lo ha superado, al grado que ella no va al Congreso. A mí me da mucho pesar que hay muchos diputados que sí van al Congreso que están trabajando, ella no va, ya eso es público”, aseguró.