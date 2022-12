Xiomara Castro abordará este miércoles en la ONU la llegada de la CICIH

La vicecanciller de cooperación internacional Cindy Rodríguez informó que Suecia, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido se ofrecieron a financiar la CICIH.

En el caso de Honduras, varios sectores han estado en contra de que el Estado participe en el financiamiento de la CICIH.

“Yo me pregunto por qué queremos gastar en la CICIH, si la ONU quiere apoyarnos, yo lo veo como un ánimo de intervenir a través del presupuesto y nombramiento de funcionarios. Yo no estoy tan segura y no creo que la ONU acepte imposiciones de esa naturaleza”, explicó la diputada del PSH, Maribel Espinoza.