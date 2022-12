Luis Redondo le advierte a Junta Nominadora que elaboró su propia lista de tachas a candidatos a la CSJ

Durante un foro televisivo, el titular del Legislativo aseguró que ya cuenta con su propio listado de aspirantes “tachados”, es decir, con inhabilidades para continuar el proceso de selección, por lo que no recibirá ninguno que a su consideración no sea apto.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde prepotentes, irrespetuosas y arrogantes fueron calificadas las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , al advertirle a la Junta Nominadora que no aceptará en la nómina a candidatos que él considere que no cumplen con los requisitos.

Por su parte, Tomás Andino, integrante de la Junta Nominadora, indicó que “si él (Redondo) tiene información que asegura que tiene y que puede constituir denuncias contra candidatos, lo correcto es que nos la presente para que nosotros podamos complementar esa información y tomar decisiones”.

Textualmente, Redondo manifestó: “Yo espero que el listado que mande la Junta Nominadora al Congreso Nacional no vaya a llevar personas allí que en mi listado tengan elementos que no deberían permitirles que pasen”.Advirtió: “Voy a esperar que manden a los mejores y después voy a hacer mis propias tachas y mis propias posiciones para que no lleguen personas que no deberían tener en la alta magistratura”.

