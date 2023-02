Lucky Medina recula en que le gustaría que Honduras sea como Venezuela y Cuba

“Nosotros insistimos que no debería de haber niños en la calle, que la salud debería de ser gratuita y que las decisiones que se tomen sobre el manejo de los recursos naturales deben ser ambientadas con gobiernos fuertes, con gobiernos que aseguren los beneficios para las grandes mayorías. Más allá de esos modelos hay que crear uno propio”, reculó en TN5.

Al mismo tiempo, argumentó que: “¿ya vio cuánto es el ingreso per cápita en Venezuela? ... Cuatro veces más alto que aquí en Honduras”.

Ante estas declaraciones, economistas hondureños reaccionaron para dar su punto crítico sobre lo argumentado por Medina.

“Escuché por ahí que el PIB per cápita (ajustado por PPP) de Venezuela es mayor que el de HND. Es cierto para el 2023 (dejo los datos). Pero lo que no escuche es que desde el 2000 Venezuela ha visto reducido su PIB per cápita en 59.4%, en 22 años se han vuelto tan pobres como HND”, aclaró Wilfredo Díaz, economista hondureño.

Por su parte, el hondureño Roberto Lagos que radica en Estados Unidos, también desvirtuó la posición del secretario del gobierno Xiomara Castro.