“¿Y si nos pasa lo de Venezuela, ministro?”, preguntó un periodista que lo entrevistaba. Sín titubeos, Medina respondió: “Ojalá, hombre”.“¿Ya vio cuánto es el ingreso per cápita de Venezuela?”... Cuatro veces más alto que aquí en Honduras”, repitió en dos ocasiones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente+), Lucky Medina , afirmó en una entrevista para un medio de comunicación digital que Venezuela tiene un ingreso per cápita cuatro veces más alto que el de Honduras .

El equipo de Fact Checking investigó si los ingresos per cápita de esa nación era mayores a los de Honduras.

Aunque el economista Wilfredo Díaz afirmó que es cierto que para el 2023 el Producto Interno Bruto per cápita de Venezuela fue superior a Honduras, cuestionó que el ministro no mencionó que “desde el 2000 Venezuela ha visto reducido su PIB per cápita en 59.4%”.

El economista compartió datos en los que refleja el ingreso per cápital de Venezuela y Honduras para el 2000, es decir, hace 22 años.

En el primer país aparece un ingreso de 16,072.076 dólares para el 2000, mientras que en Honduras era de 4,108.772 dólares. Al contrastar los datos con cifras de 2023, aparece que el ingreso per cápita en Venezuela es de 6,527.260 y en Honduras 5,853.472.