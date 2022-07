Honduras necesita revacunar contra el covid-19 a toda la población: Lorenzo Pavón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Lorenzo Pavón, advirtió que las personas que se vacunaron en 2021 contra el covid-19 posiblemente ya perdieron su protección contra la enfermedad, por lo que están expuestos.

El especialista en epidemiología y salud pública llamó a la población a vacunarse y reforzar las medidas de bioseguridad. Pavón conversó con EL HERALDO sobre el rebrote de covid-19. A continuación lo que dijo:

¿Qué impacto tendrá para el país que llegue la subvariante centaurus?

Honduras no está excluida que en cualquier momento una persona pueda entrar al país ya sea por vía terrestre, marítima o aérea y traer consecuentemente esas nuevas variantes. Cuando ya tengamos la secuenciación genómica en el país, la podamos detectar más a tiempo y no esperar tanto tiempo para que el Instituto Gorgas de Panamá nos dé una certeza de la circulación del virus. Si la población sigue comportándose como hasta ahora, el incremento de los casos va a ser exponencial y podríamos tener un colapso en la red de los triajes, consecuentemente hospitalaria y esto viene a impactar en las personas que no están vacunadas.

¿Quiénes se están enfermando con mayor frecuencia?

Hemos detectado que son los jóvenes los que están transmitiendo la enfermedad porque se reúnen y comparten socialmente, son la población más económicamente activa; la población que más está transmitiendo la enfermedad a nivel de país son las mujeres pero que la población mayor de 60 años es la que más está sufriendo y es ahí donde está el impacto que puedan fallecer.

¿A qué se debe que personas que se han aplicado vacunas puedan fallecer?

Lo estamos analizando en la Unidad de Vigilancia de la Salud. No es lo mismo estar vacunado que estar inmunizado, ocho de cada 10 personas pueden producir o generar inmunidad, es decir, que pueden tener esa protección por medio de las vacunas y que dos personas no desarrollen protección contra este virus.

¿Las personas que ya se vacunaron están perdiendo la inmunidad?

Posiblemente a este tiempo, las personas que se vacunaron el año pasado ya no tengan inmunidad. Le vamos a proponer al Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI) que con nuevo año se debe aplicar nuevo esquema de vacunación. Si usted ya está vacunado con tres dosis y se vacunó en 2021, a estas alturas ya no tiene protección. Esa es la estrategia que vamos a tomar desde la Secretaría de Salud, vamos a recomendar que hay que volver a vacunar, aunque ya tengan tres o dos dosis.

¿Qué otros países están aplicando esa medida?

Ya hubo otros países centroamericanos, como el caso de Nicaragua, ha tomado esa política pública de que en nuevo año un nuevo esquema. La evidencia científica nos dice que nosotros fuimos vacunados contra la variante alpha, luego apareció delta y otras subvariantes y sublinajes que se han producido hasta este momento, esto significa que el virus se está fortaleciendo porque las personas, a nivel mundial, no alcanzaron el 95% de cobertura de inmunización. Si a nivel global se hubiera alcanzado esa meta posiblemente tendríamos de rodillas al virus pero no lo tenemos, seguimos con el comportamiento antipandémico a nivel nacional e internacional.

¿Cómo enfrentar esta nueva oleada de contagios?

Para tener de rodillas al virus tenemos que seguir con la mascarilla, seguir con nuestro lavado de manos con agua y jabón o con gel, tomar el distanciamiento físico. Cuando la persona se quita la mascarilla y comparte alimentos con otras personas, como en lugares de trabajo, ocurre ese aumento de casos de covid-19.

¿Con qué poblaciones volverían a vacunar desde cero?

Empezaríamos por los que más están falleciendo, las estrategias tienen que ir a reducir la tasa de mortalidad y de letalidad a nivel de país, los que más se están enfermando gravemente que pueden caer a una sala de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) son los mayores de 60 años, entonces, por ellos tendríamos que empezar.

¿Habría vacunas disponibles para revacunar a la población?

Sí, claro, tenemos suficientes vacunas disponibles para vacunar a toda la población.

.¿Cómo se realizará ese proceso?

El año tiene 12 meses, entonces, posiblemente cada trimestre se pueda estar vacunando a las personas. Para evitar que la población hondureña se siga contagiando más necesitamos realmente revacunar a las personas.

¿Qué problemas han encontrado en el proceso de vacunación?

La población está renuente a aplicarse las vacunas y consecuentemente no tiene conciencia de la situación que está pasando a nivel del mundo y esto es porque las personas ya le perdieron el miedo al virus, están más relajadas, como que no les importa su vida, son situaciones muy personales.

¿La Secretaría de Salud prohibirá los eventos masivos?

Estamos haciendo análisis epidemiológicos para poder tomar la mejor decisión posible. Estamos proponiendo que se solicite el carnet de vacunas a aquellas personas que desean comprar un boleto para conciertos, partidos de fútbol, entre otros que conlleven conglomerados de personas, como en los bancos y en los mercados. Estamos conscientes que la economía del país no se puede parar porque somos un país altamente endeudado y pobre.

¿Bajarán el rango de edad para la aplicación de la segunda dosis de refuerzo?

Sí, lo estamos proponiendo ir bajando más los rangos de edad para el segundo refuerzo para que las personas puedan estar protegidas y será una decisión junto con el CCNI.

¿Les preocupa el incremento de la ocupación hospitalaria?

Los no vacunados se están hospitalizando, los que nunca se acercaron a un puesto de vacunación o que solo se pusieron una dosis y ahora se están llevando las peores consecuencias. Hay que hacer esquemas de vacunación anuales, así como se vacuna todos los años contra la influenza debemos de vacunarnos todos los años contra el covid-19 para tener un mejor control.

