Diputada Cano: Comisión Permanente de Redondo cometió actos ilícitos, exabruptos y excesos

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, afirmó que los integrantes de la Comisión Permanente que participaron en la elección del exfiscal general del Estado habrían cometido actos ilícitos, excesos y actuaciones fuera de sus atribuciones. La congresista señaló que estas acciones podrían derivar en procesos de juicio político, mecanismo contemplado para funcionarios de alto nivel dentro del Estado hondureño.

La legisladora sostuvo que durante el pasado proceso electoral se registraron actuaciones que, a su juicio, atentaron contra la democracia y el Estado de derecho. “Evidentemente hubo en el pasado proceso electoral quienes atentaron contra la democracia y eso no puede quedar en la impunidad. Se debe sentar un precedente y darle un mensaje claro no solo a la clase política, sino al pueblo hondureño, de que en nuestro país se deben respetar las normas y la legislación”, manifestó. Matute Cano reiteró que, según su criterio, es necesario establecer antecedentes legales contra quienes hayan vulnerado el orden democrático. “Así que, no podemos dejar pasar por alto y no poner o no establecer un antecedente contra aquellos que atentaron contra el estado de derecho y la democracia en nuestro país”, recalcó. La diputada explicó además que cualquier diputado propietario o suplente puede presentar ante el pleno del Congreso Nacional una solicitud de juicio político contra funcionarios que ocupen altos cargos públicos, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.