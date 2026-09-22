Lisandro Rosales, a la espera de resolución sobre presentación voluntaria ante la justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del exministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos Nacionales (Copeco), Lisandro Rosales, aseguró que el Juzgado de Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción todavía no ha admitido la solicitud de presentación voluntaria ante la justicia.

La petición —presentada el 10 de septiembre—busca que Rosales pueda comparecer por voluntad propia ante los tribunales, y someterse al proceso penal que enfrenta por una investigación relacionada con la compra de ventiladores mecánicos durante la emergencia provocada por la pandemia de covid-19.

La abogada defensora del exfuncionario, Doris Madrid, confirmó que la solicitud todavía no ha sido admitida, situación que, según explicó, mantiene pendiente la comparecencia de su representado ante la justicia.

“Ni siquiera se ha admitido, entonces genera mucha confusión porque en este momento debido a las vacaciones que están gozando varios jueces que trabajaron en época de vacaciones, y lógicamente el Poder Judicial les está compensando, entonces hay una carga laboral bastante grande", aseguró la abogada.

Madrid señaló que la defensa se mantiene la espera mientras el órgano jurisdiccional resuelve la petición presentada.