Ligia Ramos: “Estas negociaciones son mucho más arriba, son con personas que tienen juicios pendientes”

“El deber del presidente del Congreso Nacional es estar convocando y estar haciendo votaciones hasta que elijamos una Corte Suprema no estar esperando que se pongan de acuerdo los de la cúpula de los partidos verdad, porque ni siquiera son las bancadas”, mencionó la parlamentaria afuera del hemiciclo legislativo.

De igual manera, lamentó que hasta la fecha no se haya logrado elegir a los magistrados, además, dijo que es un irrespeto para el pueblo hondureño retrasar más la elección.

“Todo el mundo tiene derecho a la defensa y un defensor privado tiene derecho a defender, no es un delito ni un crimen ni tampoco un pecado, pero estas personas que han sido representantes legales o apoderados de narcotraficantes como Juan Orlando, Tony Hernández, personas que están ligadas al lavado de activos, personas que actualmente están en el Poder Judicial o en el sistema de justicia que han hecho persecución contra los jueces o las personas que han sido abanderados y que han luchado en contra de la corrupción, esas personas no son idóneas para estar en la Corte”, aseveró.

“Ya es un irrespeto, porque ya el proceso constitucional de cómo debe ser el proceso de selección de los magistrados ya se está violentando porque no se están siguiendo los pasos constitucionales para hacerlo”, mencionó.

“La Junta Nominadora (JN) hizo un buen trabajo, pero tuvo presiones; a esta la tenés que meter porque si no te corto aquí, te corto allá, por que todo el mundo en Honduras tiene cola”, aseguró el político hondureño.

Al consultarle que si alguno de los 15 notarios y notarias incluidos en la lista final, están involucrados en el crimen organizado, este fue preciso y dijo que: “Siete. No le voy a dar nombres por que yo no me voy a meter contra abogados”.

Nasralla subrayó: “Hay siete que están cuestionados y que la Junta Nominadora los metió a la fuerza, por presión política”.