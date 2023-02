Siete de los 15 notarios de la nómina final están vinculados con el crimen organizado, asegura Nasralla

“La Junta Nominadora (JN) hizo un buen trabajo, pero tuvo presiones; a esta la tenés que meter porque si no te corto aquí, te corto allá, por que todo el mundo en Honduras tiene cola”, aseguró el político hondureño.

Al consultarle que si alguno de los 15 notarios y notarias incluidos en la lista final, están involucrados en el crimen organizado, este fue preciso y dijo que: “Siete. No le voy a dar nombres por que yo no me voy a meter contra abogados”.

Nasralla subrayó: “Hay siete que están cuestionados y que la Junta Nominadora los metió a la fuerza, por presión política”.

Para finalizar el designado presidencial externó que se pretende elegir a los 15 mejores notarios y notarias, sino, a los 15 menos perores como profesionales y personas.

La incertidumbre sigue creciendo a medida pasan las horas este 15 de febrero, fecha en que se había previsto los 128 diputados elegirían a los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030.