¿Por qué Ana Pineda no cuenta con el apoyo del Partido Liberal para ser magistrada?

“Los diputados, al momento de elegir, en cualquier cargo, no solo para magistrados y magistradas, lo hacen potenciando el mérito político partidario, de tal forma que quien no tenga esa militancia activa en un determinado partido político, se va a encontrar en una desventaja. Reconocer es pragmatismo, así ha sido la historia en nuestro país”, presagió Ana Pineda previo a conocer la lista de los 15 escogidos por los partidos políticos.

El panorama parece profético, pues la misma notaria, catedrática universitaria y exministra, dudó en ser seleccionada. Y no por carecer de los demás requisitos establecidos en la ley y que fueron revisados por la Junta Nominadora, sino por, según ella, no contar con un partido político que la apadrinara.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La abogada Ana Alejandrina Pineda fue la mejor evaluada en la lista de 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una nota de 93.22%, pero a pesar de eso, no se incluyó en la nómina de 15 que fue acordada por los diputados del Congreso Nacional.

A pesar de que esta realidad denunciada por Pineda era esperada por algunos, la no nominación suya ha generado inconformidad entre los sectores, pues les parece insólito que siendo la que demostró mayor capacidad al responder a las pruebas y pese a no haber recibido ninguna denuncia o tacha ética, no fuese considerada por las bancadas para ostentar un lugar en el Pleno de la Corte.

Hasta ahora, la única bancada que la respalda es la del Partido Salvador de Hondura (PSH), pero al solo tener 10 diputados (nueve, en la práctica, pues Luis Redondo ha sido denunciado por no seguir la línea partidaria) hacen minoría en el Congreso, donde se necesitan al menos 86 votos para elegir a la nueva Corte.