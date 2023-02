Diputados del PSH denuncian persecución y espionaje por parte de Luis Redondo

“La página del Congreso la utiliza para asuntos directos de él (Luis Redondo) y no del Congreso. Ayer nos sacó todo el seguimiento, el diputado Tomás Ramírez llegó al Congreso, tenía que salir y toda la bancada por decisión unánime me delegaron para que yo los representara. Él no tiene por qué imponernos quién va a ir a las reuniones, no quería recibirme porque sabe que le voy a dar argumentos sólidos. Nos negó la entrada”, dijo la diputada Maribel Espinoza este martes.

Por otro lado, denunció otros actos intimidatorios que presuntamente sufren a manos del que salió de esa misma bancada para dirigir el Congreso tras una determinación de la Alianza que Salvador Nasralla hizo junto a Libertad y Refundación para ganar las elecciones.

“Hay varios actos intimidatorios, nos está violando nuestros derechos a la privacidad, sentimos en peligro nuestra vida porque ya nos puso hombres armados atrás de la bancada y tenemos videos para demostrarlo y testimonios”, dijo la también abogada.