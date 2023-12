Libre amenaza con paralizar de nuevo el CN si la oposición no firma un acuerdo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras la oposición se niegue a firmar el acuerdo de negociación, el oficialismo amenaza con paralizar el Congreso Nacional hasta que las bancadas opositoras cedan posturas para realizar la elección de la Junta Directiva, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otros nombramientos pendientes.

“Mientras no tengamos un acuerdo político firmado por Honduras no vamos a convocar a sesiones, porque lo que no queremos es convocar a sesiones, vayamos a venir a confrontaciones o que no hay productividad o no alcanzamos los votos, eso nos desgasta a todos”, justificó el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento.

Continúo: “De eso se trata, que podamos tener agendas de consenso, pero en los temas de país podemos ponernos de acuerdo por Honduras. Por tanto, creo que el tema de quién convoca ya está superado, también se está hablando y llegando a acuerdos”.