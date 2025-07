Laboratorios privados no están autorizados para hacer pruebas de sarampión, asegura ministra de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Los laboratorios privados deben mantenerse al margen de realizar las pruebas para determinar si una persona tiene o no sarampión, enfermedad que mantiene bajo alerta sanitaria a Honduras.

Las medidas han sido estrictas, tanto que cualquier persona que quiera ingresar al país y que venga de una nación donde la enfermedad está presente debe presentar su carné de vacunación.

"No las deberían de hacer porque no tienen esa certificación, esto es virología pura. Responsablemente, todos tienen que tener esa conciencia, que no se puede jugar con la población, y estoy segura de que no lo harán", dijo la ministra de la Secretaría de Salud (Sesal), Carla Paredes.