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Inauguran laboratorio de catación para mujeres caficultoras en Marcala

El nuevo laboratorio es un espacio de aprendizaje, intercambio e innovación, que ayudará a facilitar la conexión de las caficultoras con nuevos mercados

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 15:21
Inauguran laboratorio de catación para mujeres caficultoras en Marcala

El laboratorio de catación de café en Marcala, La Paz, funcionará como un lugar de aprendizaje, intercambio e innovación.

 Foto: Cortesía Amucafé

Marcala, La Paz. Las mujeres caficultoras cuentan con un nuevo espacio para fortalecer sus conocimientos y capacidades en la producción de café, luego de la inauguración del primer laboratorio de catación para mujeres en Marcala, La Paz.

La iniciativa busca fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres en la cadena de valor del café en Honduras y fue promovida por la Alianza de Mujeres en Café Honduras (AMUCAFÉ).

El laboratorio fue habilitado con el apoyo económico de Café Vergano y el aporte de la Alcaldía Municipal de Marcala.

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El nuevo espacio funcionará como un lugar de aprendizaje, intercambio e innovación, además de facilitar la conexión de las caficultoras con nuevos mercados.

La iniciativa permitirá a las participantes desarrollar conocimientos especializados en catación, mejorar la valoración de la calidad de su café y fortalecer sus capacidades para acceder a mercados de mayor valor.

“Este laboratorio es una puerta que se abre para que más mujeres puedan conocer, valorar y defender la calidad de su café, fortaleciendo su participación y su capacidad para acceder a mercados más justos”, dijo Carmen Regalado, presidenta de AMUCAFÉ.

La alcaldesa de Marcala, La Paz, Carmen Bautista; junto a la presidenta de Amucafé, Carmen Regalado, realizan el tradicional corte de cinta.

La alcaldesa de Marcala, La Paz, Carmen Bautista; junto a la presidenta de Amucafé, Carmen Regalado, realizan el tradicional corte de cinta.

 (Foto: Cortesía Amucafé)

La apertura

Los actos de inauguración reunieron a representantes de instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo del sector cafetalero y el empoderamiento económico de las mujeres.

Entre los asistentes estuvieron representantes de gobiernos locales, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fundación Neumann, CDE Región Lempa, CESAL y otros aliados estratégicos vinculados con el desarrollo de la caficultura y el trabajo de AMUCAFÉ.

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Para AMUCAFÉ, la apertura del laboratorio forma parte de una visión más amplia para posicionar a las mujeres como protagonistas de la caficultura hondureña, mediante el reconocimiento de su aporte a la producción, transformación y comercialización del café.

La organización también plantea generar oportunidades que contribuyan a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las mujeres que participan en esta cadena productiva.

Representantes de AMUCAFÉ y de organizaciones, durante los actos de inauguración del laboratorio de catación.

Representantes de AMUCAFÉ y de organizaciones, durante los actos de inauguración del laboratorio de catación.

 (Foto: Cortesía Amucafé)

La participación de diferentes actores en la inauguración refleja, además, la importancia de sumar esfuerzos y construir alianzas para impulsar una caficultura con mayor equidad de género.

La articulación entre organizaciones de mujeres, gobiernos locales, cooperantes, instituciones y actores del sector privado busca ampliar las oportunidades y generar procesos de transformación sostenibles en los territorios.

El laboratorio pretende consolidarse como un espacio para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, así como para fortalecer la capacidad de las mujeres caficultoras y facilitar su vinculación con nuevos mercados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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