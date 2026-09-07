Inauguran laboratorio de catación para mujeres caficultoras en Marcala

Marcala, La Paz. Las mujeres caficultoras cuentan con un nuevo espacio para fortalecer sus conocimientos y capacidades en la producción de café, luego de la inauguración del primer laboratorio de catación para mujeres en Marcala, La Paz. La iniciativa busca fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres en la cadena de valor del café en Honduras y fue promovida por la Alianza de Mujeres en Café Honduras (AMUCAFÉ). El laboratorio fue habilitado con el apoyo económico de Café Vergano y el aporte de la Alcaldía Municipal de Marcala.

El nuevo espacio funcionará como un lugar de aprendizaje, intercambio e innovación, además de facilitar la conexión de las caficultoras con nuevos mercados. La iniciativa permitirá a las participantes desarrollar conocimientos especializados en catación, mejorar la valoración de la calidad de su café y fortalecer sus capacidades para acceder a mercados de mayor valor. “Este laboratorio es una puerta que se abre para que más mujeres puedan conocer, valorar y defender la calidad de su café, fortaleciendo su participación y su capacidad para acceder a mercados más justos”, dijo Carmen Regalado, presidenta de AMUCAFÉ.

La apertura

Los actos de inauguración reunieron a representantes de instituciones y organizaciones vinculadas con el desarrollo del sector cafetalero y el empoderamiento económico de las mujeres. Entre los asistentes estuvieron representantes de gobiernos locales, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fundación Neumann, CDE Región Lempa, CESAL y otros aliados estratégicos vinculados con el desarrollo de la caficultura y el trabajo de AMUCAFÉ.

Para AMUCAFÉ, la apertura del laboratorio forma parte de una visión más amplia para posicionar a las mujeres como protagonistas de la caficultura hondureña, mediante el reconocimiento de su aporte a la producción, transformación y comercialización del café. La organización también plantea generar oportunidades que contribuyan a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las mujeres que participan en esta cadena productiva.

