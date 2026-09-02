Juramentan a Lilia Umaña Montiel como embajadora de Honduras en Ecuador

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller Mireya Agüero juramentó este miércoles -2 de septiembre- a Lilia Umaña Montiel como la nueva embajadora de Honduras en Ecuador. Umaña expresó sentirse "agradecida por el alto honor que mi país y comprometida con la agenda de desarrollo y transformación de nuestra Honduras". Con la designación de Umaña, Honduras busca fortalecer las relaciones bilaterales con el país sudamericano y promover iniciativas de interés común.

La plenipotenciaria confía en que ambas naciones existirá una agenda en común en temas comerciales, culturales, artísticos, turísticos, científicos "y tantas oportunidades que entre ambos países, estamos seguros vamos a encontrar, vamos a construir, y con certeza vamos a poder impulsar".

Trayectoria

Umaña Montiel es licenciada en Mercadeo y Negocios Internacionales graduada de Unitec y cuenta con una maestría en Dirección Empresarial. También fue catedrática de mercadeo por tres años. Estuvo en la gerencia de la World Vision en el Valle de Sula , con un enfoque en relacionamiento estratégico, asocios, y el componente fundamental de desarrollo comunitario.