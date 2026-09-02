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Juramentan a Lilia Umaña Montiel como embajadora de Honduras en Ecuador

La Cancillería juramentó a Umaña Montiel como embajadora en Ecuador. Es licenciada en Mercadeo y Negocios Internacionales y máster en Dirección Empresarial

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 18:43
Juramentan a Lilia Umaña Montiel como embajadora de Honduras en Ecuador

Lilia Umaña Montiel se encargará de fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación entre Honduras y Ecuador.

 Foto: Cancillería Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La canciller Mireya Agüero juramentó este miércoles -2 de septiembre- a Lilia Umaña Montiel como la nueva embajadora de Honduras en Ecuador.

Umaña expresó sentirse "agradecida por el alto honor que mi país y comprometida con la agenda de desarrollo y transformación de nuestra Honduras".

Con la designación de Umaña, Honduras busca fortalecer las relaciones bilaterales con el país sudamericano y promover iniciativas de interés común.

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La plenipotenciaria confía en que ambas naciones existirá una agenda en común en temas comerciales, culturales, artísticos, turísticos, científicos "y tantas oportunidades que entre ambos países, estamos seguros vamos a encontrar, vamos a construir, y con certeza vamos a poder impulsar".

Trayectoria

Umaña Montiel es licenciada en Mercadeo y Negocios Internacionales graduada de Unitec y cuenta con una maestría en Dirección Empresarial. También fue catedrática de mercadeo por tres años.

Estuvo en la gerencia de la World Vision en el Valle de Sula , con un enfoque en relacionamiento estratégico, asocios, y el componente fundamental de desarrollo comunitario.

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Igualmente, fue consultora de la Asociación Humanamente Honduras, dedicándose al diseño de programas sociales, voluntariado corporativo, capacitaciones, talleres con enfoque en desarrollo humano, contribución a la agenda de desarrollo y derechos humanos.

Cuenta con 15 años de experiencia en áreas de administración y comercialización de productos de marcas regionales en diferentes canales de distribución, de la industria textil y moda.

En el sector privado, tiene ocho años de experiencia en áreas de prevención, atención y protección en la gestión de la propuesta social municipal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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