Canciller brinda detalles de agenda diplomática en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá.-La canciller de Honduras, Mireya Agüero, aseguró que el Gobierno aprovechará los espacios de diálogo internacional de este día para impulsar temas clave para el país, entre ellos la defensa de la democracia, el fortalecimiento del multilateralismo, la seguridad hemisférica y la cooperación internacional. Durante declaraciones ofrecidas en el marco de actividades del Congreso Anfictiónico en Panamá, en el que participa el presidente Nasry Asfura, la funcionaria explicó que Honduras tendrá presencia en tres momentos relevantes: la reunión de presidentes y jefes de delegación, la conmemoración del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar hace 200 años y la instalación de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Agüero señaló que uno de los principales temas para Honduras es la democratización en el continente y el respeto a la voluntad popular. En ese sentido, consideró que recientes procesos electorales en la región reflejan el interés de los pueblos por fortalecer la democracia y garantizar que los resultados de las urnas sean respetados.

Como segundo eje, destacó la necesidad de retomar un multilateralismo práctico basado en intereses comunes entre los países del hemisferio. La canciller expresó su expectativa de que los debates internacionales estén orientados a la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos que enfrentan las naciones americanas. Asimismo, indicó que Honduras buscará hacer escuchar su voz en escenarios internacionales, especialmente en un contexto global que calificó como complejo y cambiante, donde la cooperación entre países resulta fundamental para enfrentar retos comunes. El tercer tema prioritario, según detalló, es la seguridad hemisférica. Agüero enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación para combatir el crimen organizado transnacional, bajo el principio de responsabilidad compartida entre los Estados de la región. La funcionaria añadió que la lucha contra las estructuras criminales requiere coordinación internacional y esfuerzos conjuntos que permitan responder de manera efectiva a amenazas que trascienden las fronteras nacionales. Como cuarto punto, resaltó la importancia de revitalizar los espacios de cooperación en el hemisferio. Según explicó, el Gobierno hondureño ha fortalecido desde el inicio de la administración de Asfura los vínculos con organismos internacionales, tanto financieros como de cooperación no reembolsable.