Lluvias con tormentas eléctricas y altas temperaturas predominarán este jueves en Honduras

En el oriente, Olancho registrará temperaturas entre los 22 y 31 grados con posibilidad de lluvias, mientras que Gracias a Dios tendrá una máxima de 31 grados y una mínima de 26, donde también se pronostican precipitaciones. En Colón se esperan temperaturas entre 27 y 32 grados, con ambiente cálido y posibilidad de lluvias en algunos sectores.