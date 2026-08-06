Lluvias con tormentas eléctricas y altas temperaturas predominarán este jueves en Honduras

Lluvias con actividad eléctrica afectarán este jueves a varios departamentos del norte, oriente y parte del centro de Honduras, mientras que en otras zonas del país predominará el ambiente seco y las altas temperaturas, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
De acuerdo con el informe oficial, las condiciones secas prevalecerán en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones norte y oriental. En el centro del país también podrían registrarse lluvias débiles de forma aislada.
Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas son Atlántida, Cortés, Yoro, Comayagua, Olancho, Santa Bárbara y Gracias a Dios. En estas zonas se esperan precipitaciones intermitentes durante la jornada, acompañadas de descargas eléctricas aisladas.
En el centro del país, Francisco Morazán y El Paraíso mantendrán condiciones mayormente estables, aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas en algunos sectores. Mientras tanto, en La Paz e Intibucá predominará un ambiente fresco durante la mañana y la noche, con escasas probabilidades de precipitaciones.
Por el contrario, el sur de Honduras experimentará las temperaturas más elevadas del país. Choluteca alcanzará una máxima de 40 grados Celsius y una mínima de 28, sin probabilidad de lluvias. Valle también registrará un ambiente muy caluroso, con temperaturas de hasta 38 grados y una mínima de 27.
En el occidente, Lempira tendrá temperaturas entre los 18 y 32 grados, Ocotepeque entre 21 y 33 grados y Copán entre 20 y 31 grados. En estos departamentos predominarán las condiciones secas durante gran parte del día.
En la región norte, Atlántida, Cortés, Yoro y Santa Bárbara presentarán máximas de entre 32 y 33 grados, con mínimas de entre 20 y 24 grados. Además del calor, existe probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde.
En el oriente, Olancho registrará temperaturas entre los 22 y 31 grados con posibilidad de lluvias, mientras que Gracias a Dios tendrá una máxima de 31 grados y una mínima de 26, donde también se pronostican precipitaciones. En Colón se esperan temperaturas entre 27 y 32 grados, con ambiente cálido y posibilidad de lluvias en algunos sectores.
Comayagua alcanzará una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 23, con probabilidad de lluvias eléctricas. Por su parte, Islas de la Bahía registrará temperaturas entre los 25 y 30 grados, con condiciones mayormente cálidas y húmedas.
Copeco recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente en los departamentos donde se esperan tormentas eléctricas, así como tomar precauciones ante las altas temperaturas que persistirán en el sur y otras zonas del país durante este jueves.