Juicio contra el exjuez Vallecillo entra este jueves a etapa de conclusiones

Tegucigalpa, Honduras.-Durante la tercera jornada del juicio contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, el tribunal evacuó una inspección realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a los vehículos vinculados al proceso.

En la primera revisión se inspeccionó una camioneta Lexus RX 250, año 2019, color plateado, placas HDC 2276, en la que se conducía el testigo protegido.

Bajo la técnica de búsqueda por cuadrantes, los peritos encontraron en el asiento trasero una mochila vacía y, en el piso, una maleta negra que no fue presentada como evidencia en el juicio.

Posteriormente, se examinó una Toyota Prado, modelo 2014, color champán, placas HDC 7715, propiedad del coimputado Nelson Sierra, en la que se hallaron dos teléfonos celulares.

En seguida se realizó una inspección a una camioneta Toyota Prado, año 2024, asignada a Vallecillo. En su interior se encontró una mochila negra con un iPad y una riñonera que contenía un arma de fuego y dos cargadores con un total de 42 proyectiles.

La defensa argumentó que en el vehículo de Vallecillo no se encontró ninguna evidencia que lo vincule con el delito de extorsión ni con el testigo protegido.

El acta oficial detalla que las inspecciones se realizaron entre la 1:50 y las 3:55 de la tarde, en presencia de fiscales, agentes de la ATIC y los responsables de los automotores. Todas las evidencias fueron registradas con fotografías y debidamente etiquetadas.

En su declaración, el perito confirmó que cada hallazgo fue documentado conforme al debido proceso y con la presencia de los propietarios de los vehículos.

Durante la misma audiencia se incorporaron 27 archivos de video en formato MP4, incautados el 26 de agosto de 2024 en un restaurante de la capital, además de 15 grabaciones de las cámaras de la gasolinera de la colonia Loarque y un DVD con imágenes del sistema 911.

El Ministerio Público exhibió además el embalaje de 30 billetes de 500 lempiras, junto con billetes falsos y las cadenas de custodia de los celulares.

La defensa del exjuez Vallecillo, por su parte, ofreció la incorporación de un acta notarial levantada el 12 de septiembre de 2025 en Tegucigalpa, en la que se consignó información sobre una denuncia por extorsión contra el acusado.

De acuerdo con la misma base de datos del Ministerio Público, la denuncia fue interpuesta el 17 de agosto de 2024 y no el 3 de agosto de ese año, como lo planteó la Fiscalía en su tesis acusatoria.

“La Fiscalía no ha presentado ningún medio de prueba que acredite la participación de Marco Vallecillo en el delito imputado”, declaró el abogado Raúl Suazo, defensor del exjuez.

El tribunal informó que aún está pendiente la declaración de un testigo de la defensa, citado para el jueves 25 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

Tras esa comparecencia, se dará paso a los alegatos finales del juicio. El Ministerio Público presentará sus conclusiones a partir de la 1:30 p.m., seguido de la exposición de la defensa de Vallecillo.

Con ello, el juicio contra el exjuez, acusado por el delito de extorsión, entrará a su etapa conclusiva tras la presentación y evacuación de pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales.