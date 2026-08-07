Concluye juicio contra “Chande” Ardón: Esta será la fecha para el fallo

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concluyó el juicio oral y público contra Amílcar Alexander “Chande” Ardón Soriano, acusado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
El cierre del debate ocurrió después de que la defensa técnica del exalcalde de El Paraíso, Copán, presentara y evacuara los medios de prueba periciales que había solicitado incorporar al proceso.
Los elementos fueron admitidos e incorporados al debate conforme avanzó la audiencia. Con ello, la defensa completó la evacuación de las pruebas previstas para esta etapa del juicio.
Durante la última jornada, la defensa de Ardón expuso ante el tribunal los elementos periciales que había solicitado incorporar al proceso. Una vez presentados, estos fueron admitidos e incorporados al debate, de acuerdo con el desarrollo de la audiencia.
Después de la evacuación de los medios de prueba, el proceso avanzó hacia la fase de conclusiones. En ese momento, las partes expusieron sus argumentos finales ante los jueces que conocen la causa.
El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y los abogados defensores del imputado presentaron sus respectivas conclusiones.
Con la exposición de los argumentos, el tribunal dio por concluida la etapa de debate del juicio oral y público contra Ardón.
El tribunal fijó la fecha para el fallo
Tras cerrar el debate, la Sala II convocó a las partes para el lunes 24 de agosto, a las 2:00 de la tarde; fecha en la que está previsto que el tribunal emita el fallo correspondiente al proceso contra Ardón.
Hasta entonces, las partes quedan a la espera de la decisión de los jueces que conocen la causa por el presunto delito de lavado de activos.
Sobre el caso
Ardón fue alcalde de El Paraíso, en el departamento de Copán, durante dos períodos, entre 2006 y 2014. Las autoridades también han vinculado al exfuncionario y a su hermano con el mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera y el guatemalteco Mario Ponce.
Además, Alexander Ardón es señalado por las autoridades hondureñas como líder del denominado cartel AA y como presunto responsable de 56 asesinatos.
El juicio que concluyó entra ahora en la fase de espera de la decisión judicial. La resolución prevista para el 24 de agosto llegará después de que la defensa, el Ministerio Público y la PGR presentaran sus conclusiones ante los jueces que conocen la causa.