Concluye juicio contra “Chande” Ardón: Esta será la fecha para el fallo

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción concluyó el juicio oral y público contra Amílcar Alexander “Chande” Ardón Soriano, acusado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.

El cierre del debate ocurrió después de que la defensa técnica del exalcalde de El Paraíso, Copán, presentara y evacuara los medios de prueba periciales que había solicitado incorporar al proceso.

Los elementos fueron admitidos e incorporados al debate conforme avanzó la audiencia. Con ello, la defensa completó la evacuación de las pruebas previstas para esta etapa del juicio.

Durante la última jornada, la defensa de Ardón expuso ante el tribunal los elementos periciales que había solicitado incorporar al proceso. Una vez presentados, estos fueron admitidos e incorporados al debate, de acuerdo con el desarrollo de la audiencia.

Después de la evacuación de los medios de prueba, el proceso avanzó hacia la fase de conclusiones. En ese momento, las partes expusieron sus argumentos finales ante los jueces que conocen la causa.