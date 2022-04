‘La jugada les salió perfecta’: Doris Gutiérrez cuestiona salario de los funcionarios

Gutiérrez aseguró que actualmente hay funcionarios que reciben desde 200 mil hasta 350 mil lempiras y que con lo aprobado ya no podrán bajarse ese salario.

La designada presidencial también aprovechó para cuestionar a los funcionarios que en semanas anteriores aseguraron que sus salarios no les ajustaban.

“Si a ellos no les ajusta el salario que se imaginen a la población que no gana ni el salario mínimo y los que no tienen empleo”, reprochó.

“Es una muestra más de la hipocresía que se da en la clase política que por un lado pregonan en estar al servicio del pueblo y por otro las decisiones que toman son para beneficios de ellos mismos”, expuso.

Agregó que “seguimos con las mismas prácticas del pasado, con una conducción autoritaria y vertical”.

“Los felicito señores porque lograron que el Congreso Nacional les apruebe que sigan ganado salarios estratosféricos en un país en donde el salario mínimo es bajo, (hay funcionarios) que ganan como 20 veces más el salario mínimo, es una barbaridad”, manifestó.