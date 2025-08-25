Jueces que participen en campañas políticas serán investigados, según Rebeca Ráquel

Tegucigalpa, Honduras.- Los señalamientos de ciertos sectores de la sociedad hondureña, sobre lo que consideran una potencial politización del Poder Judicial (PJ), ha sido rechazado de forma categórica por la titular de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel. Al ser consultada sobre la posibilidad de que jueces y magistrados del Poder Judicial, se estén involucrando en campañas políticas de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, Rebeca Ráquel advirtió que se tomarían los correctivos necesarios. "Tengan ustedes la plena certeza, que si ellos han incurrido en alguna falta, esto está siendo ya investigado y se les hará el llamado correspondiente. Aquí tenemos que cumplir todos con el objetivo, no participar en nada que se relacione con la política", sentenció la funcionaria judicial.

La presidenta del PJ reveló que ya se giraron instrucciones y que se están haciendo las gestiones necesarias para que los servidores judiciales que se hayan visto inmiscuidos en actos proselitistas con cualquiera de los partidos políticos en contienda, no vuelvan a realizar ese tipo de acciones. "La Constitución (de la República) en su artículo 319 establece que ni los jueces, ni los que tengan algún cargo jurisdiccional, ni tampoco los administradores, podrán acudir a ningún evento político", recordó.

Instrumentalización del PJ

Otro de los serios cuestionamientos de los que ha sido objeto el sistema de justicia en el país, es la presunta instrumentalización en la que ha caído el Poder Judicial, propiciado por las cúpulas políticas, especialmente desde el partido Libertad y Refundación (Libre) El ejemplo de esa aplicación errática de la justicia, según algunos sectores de la sociedad, es el proceso de judicialización que se le ha dado a tres personas que presuntamente quisieron atentar contra el expresidente de la República, Manuel "Mel" Zelaya y que el juez que conoce el caso haya resuelto enviarlos a prisión, sin cumplir los elementos mínimos, de acuerdo con varios juristas.