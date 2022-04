Juan Orlando Hernández se declarará inocente ante el juez Kevin Castel

“Hasta ahora no están aportando nada. Ellos esperaban que él (Juan Orlando Hernández) estuviera solo, sin ningún tipo de apoyo, y todo se le ha virado a la Fiscalía”, adujeron.

El Tribunal de Nueva York, mediante un oficio girado a la Fiscalía de Estados Unidos, ordenó que la documentación que sirva como carga probatoria sea compartida a la defensa, pero los abogados de JOH manifestaron que no se les ha proporcionado nada.

“Su estado de ánimo está como el primer día: ¡fuerte!”, contaron los defensores quienes afirmaron que finalmente Juan Antonio “Tony” Hernández , hermano de JOH, no irá al estrado a declarar. “‘Tony’ definitivamente no declarará y es una pérdida para la Fiscalía”, pormenorizaron.

Los abogados de Hernández -Raymond Colón y Daniel Pérez- contaron a EL HERALDO que al momento de consultarle cómo se considera el exmandatario dirá al juez Kevin Castel que es no culpable, como siempre lo ha sostenido él.

Los fiscales estarían también preparados, ya que las declaraciones de narcotraficantes condenados o a la espera de sentencia, no fueron lo único que dio paso a la petición de extradición.

“Los acusados siempre dicen cosas que no son ciertas, tratan de ocultar su culpabilidad. Los Estados Unidos no toman la palabra de un capo o de otro criminal si las declaraciones de ellos no son comprobadas, entonces (“El Tigre”) Bonilla lo que trata de hacer es engañar al pueblo, así como el expresidente (que dice) que la evidencia es de otros criminales, pero aunque sean declaraciones de algunos criminales, (también) son testigos independientes que están diciendo las mismas cosas, pero aquí se comprueban las declaraciones”, aseguró el experto en el tema y exagente de la DEA, Mike Vigil.

Cabe señalar que aunque el hondureño más adelante decidiera cambiar su postura y tratara de negociar para reducir una posible pena, de ser hallado culpable, ya no podrá negociar.

Y es debido al poderío que representó y ostentó JOH lo que impide que pueda colaborar con la DEA a cambio de una reducción en la condena, pues al ser “el líder” del narcotráfico, no hay alguien con más valor que él para que pueda entregar.

“Aquí en Estados Unidos no hacemos acuerdos con personas que quieran entregar a personas menores que ellos o más pequeños, siempre se hacen tratos para capturar a peces más grandes, en el caso de Juan Orlando él es el mero mero, no creo que con él van a llegar a un acuerdo”, consideró el experto.