JDU dejaría hoy el destino de la UNAH en candidato que mintió

Al mediodía de ayer se conoció a lo interno del centro universitario que la candidatura de Fernández tenía el apoyo de cinco de los siete miembros de la JDU, entre ellos el de Mauricio Díaz Burdett, director del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh). No obstante, el nombramiento en propiedad se ratificará y se dará a conocer este día.

“Esta prohibición se encuentra contenida en la resolución del Consejo Universitario número CU-O-001-01-2012 de fecha 27 de febrero de 2012, además el reglamento de la misma Junta de Dirección Universitaria elaboró y publicó en el mes de mayo del presente año”. No obstante, Fernández el 16 de noviembre pasado presentó un desistimiento en la demanda laboral que tenía contra la UNAH y la JDU lo dejó seguir en el proceso.

Ante tal situación, la abogada López presentó el 30 de noviembre ante la JDU un recurso de reposición en contra de la resolución emitida por la Junta de Dirección Universitaria al no tomar en cuenta la denuncia que ella presentó el 26 de octubre contra Fernández.

“Presidenta (CSJ), yo creo que no nos corresponde a nosotros hacer juicios de valor sobre este expediente porque, allá, que lo resuelvan los jueces. Lo que sí nos corresponde es analizar si hay demandas o no hay demandas. Punto. Con eso basta y si hay demandas, ya la ley es bastante clara. Que la retire, ese es otro tema, pero la demanda ahí está”.

Asimismo, expresó: “Aquí hay una situación, el artículo 43 dice: no tener cuentas ni demandas pendientes con el Estado. El 42, inciso G, dice no tener cuentas ni demandas pendientes. Aquí no dice colectivas, individuales o una cosa u otra. Demanda es demanda”.

Después, Fernández expuso: “No podemos llegar a tener un fiscal general que tiene demandada a la misma institución. Nos contradeciríamos”.