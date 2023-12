Facción de Libre quiere a Odir como rector, pero resolución lo inhabilita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el ala más radical de Libertad y Refundación (Libre) presiona intensamente a miembros de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) para imponer a Odir Fernández como rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la resolución del Consejo Universitario número CU-O-001-01-2012 legalmente lo deja fuera como posible rector. Ahora el reto de los siete miembros de la JDU es decidir si prevalecen las presiones políticas o la legalidad. De acuerdo con fuentes muy cercanas al proceso de selección de las nuevas autoridades universitarias, varios miembros de la JDU están recibiendo presiones del rixismo, la facción más recalcitrante de Libre, que busca imponer como sea a Fernández como la máxima autoridad del Alma Máter. Incluso se conoció que el domingo reciente Osman Martínez, presidente de la JDU se reunió con Zelaya y con Fernández. Al ser consultado sobre esta cita, Martínez respondió vía Whatsapp: “No crean en chismes yo visito funcionarios del gobierno por el tema negociación de presupuesto. Presupuesto UNAH”.

Ante la repregunta: “¿Entonces, si se reunió con el expresidente el domingo?”, Martínez no respondió. Sobre ese encuentro también se le consultó a Fernández, “¿quien contestó?”: “la gente anda desinformando, es una desinformación completa”. Hay gente dentro de la universidad “que piensa que si yo llego (a rector) voy a despedirla, o sea, eso es lo que la gente cree, porque hay cosas dentro de la universidad que dan asco”. Al consultarle si su candidatura cuenta con el apoyo de la presidenta Castro, Fernández dijo: con ella “no me he reunido, de hecho, ella, por cierto, ni estaba, andaba en Dubái, es materialmente imposible”. EL HERALDO buscó la versión de la presidenta a través de uno de sus asesores, pero al cierre de esta edición no había respondido. Sobre sus reuniones con Manuel Zelaya, Fernández afirmo que en la actualidad no se ha reunido con él, pero si “anteriormente sostuvimos reuniones. Se acuerda que yo estuve en un Consejo de Defensa y Seguridad que la universidad me mandó para dar opiniones académicas”, añadió.

Además, rememoró que estuvo en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), ubicada en Catacamas, en condición de representante de la UNAH, pero se retiró completamente de la Comisión de Concurso y Acompañamiento nombrada por el Congreso Nacional. Sobre las nuevas autoridades que eligió esta Comisión de Concurso en la Unag, según docentes de ese centro educativo superior, la mayoría son de Libre y la situación de corrupción hoy es peor que antes, a tal extremo que ahora hasta se negocian juicios con complicidad de las procuradoras y la gerencia administrativa. “Hasta hay peleas por los negocios entre las autoridades porque nadie quiere quedarse por fuera”, relató un catedrático. Fernández detalló que el martes recién pasado estuvo en el proceso de entrevistas con la Junta de Dirección Universitaria, luego visitó la oficina de personal y luego fue a la oficina de Desarrollo Institucional por actividades de trabajo de la maestría. Negó que se haya reunido, o tenga pensado reunirse, con alguno de los claustros de profesores “porque ellos no eligen” y por eso no tendría sentido reunirse con ellos.

Denuncia

El 26 de octubre reciente, la abogada Isis Paola López interpuso ante la JDU formal denuncia contra Fernández, quien aspira a rector y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Una de las inhabilidades ya establecidas para este tipo de cargos es que los postulantes tengan demanda contra la UNAH. “Esta prohibición se encuentra contenida en la resolución del Consejo Universitario número CU-O-001-01-2012 de fecha 27 de febrero de 2012, además el reglamento de la misma Junta de Dirección Universitaria elaboró y publicó en el mes de mayo del presente año”. “El señor Odir Aarón Fernández Flores actualmente tiene una demanda vigente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), misma que se registra bajo el número de expediente 1779-2019 juez 3”, cita la denuncia.

La denunciante recuerda que cuando Fernández formó parte de la Junta Proponente para la elección del fiscal general, en representación de la UNAH, se opuso a que el fiscal Luis Javier Santos fuera nominado porque tenía una demanda laboral contra el Ministerio Público. Asimismo, se opuso a que la postulante Rita Ondina Núñez fuera nominada como candidata a fiscal porque “tenía demanda como empleada de esta universidad, y es oportuno aclarar que es la misma demanda en la que se encuentra como demandante el hoy denunciado”. Fernández mantuvo una postura categórica para que Santos y Núñez quedaran fuera del proceso de selección por estas demandas. “En tal sentido no solo se trata del hecho que existiera una condición de inhabilidad en los aspirantes, sino el hecho que el señor Odir Aarón Fernández Flores cuando le tocó juzgar si había o no conflicto de interés, fue categórico no solo con su manifestación férrea, sino también con su voto para que quedaran fuera los postulantes antes mencionados”, señaló.

Esto es un antecedente para que con independencia la JDU pueda hacer las valoraciones de la conducta de Fernández. “Lo único que ha cambiado de aquel momento es que él era juzgador y ahora es parte interesada, pero corresponde a ustedes determinar su condición de inhabilidad con la misma independencia que Fernández actuó en su momento”, dijo. Señores miembros, no se si el señor Fernández mintió ante la JDU “al no decir que tenía conflicto de interés y esta condición de inhabilidad por tener una demanda en contra de la universidad, sino no lo expuso en el proceso de concurso, también es cierto que además de tener esa imposibilidad, no cuenta con la meritocracia para ocupar ninguno de los puestos a los que hoy aspira”, puntualizó la denuncia.