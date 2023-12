Agregó que históricamente los políticos han tenido pretensiones de dirigir la universidad, sin embargo, no cederán a presiones.

“Reiteramos, nosotros no vamos a aceptar presiones de ningún tipo, nos vamos a regir por lo que dice la Ley Orgánica de la Universidad y los reglamentos; este es un proceso que incorpora los temas meritocráticos”, apuntó Martínez con una seguridad, que para varios académicos, está por verse.

El presidente de la JDU de la UNAH, Osman Martínez, ha venido sosteniendo a EL HERALDO que no va a aceptar presiones políticas o de otra índole para elegir a las nuevas autoridades universitarias.

Además de estos requisitos, en los anteriores procesos de selección se tomó muy en cuenta la experiencia y el recorrido académico que ha tenido cada candidato dentro del Alma Máter. No obstante, ante las fuertes presiones de una de las facciones de Libre, según fuentes vinculadas al proceso de elección de las nuevas autoridades universitarias, esas exigencias profesionales podrían ser hechas a un lado. Aquí la presión es para que el ungido sea Fernández, por otro lado, se exige también que se reintegre en el listado de candidatos a Marisela Figueroa, aspirante que fue descalificada. Lo que se pretende es que ella ocupe una vicerrectoría, reveló una fuente cercana al proceso de elección.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNAH establece que para ser nombrado en el cargo de rector o rectora, se requiere: ser mayor de 35 años, hondureño o centroamericano, residente en el país, tener título académico de postgrado otorgado, reconocido o incorporado a la UNAH, contar con una experiencia mínima de cinco años en la docencia o en la investigación, o bien título académico con grado de licenciatura con diez años de experiencia académica. Asimismo, tener publicaciones científicas, técnicas o humanísticas de nivel superior, realizadas en medios de publicación reconocidos; estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos; no tener ni haber tenido cuentas pendientes con el Estado y ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud.

Por su formación académica, sus investigaciones y publicaciones, y su largo recorrido profesional a lo interno de la UNAH, Zelaya, Medina y Herrera son los que aparecen mejor posicionados. Se han desempeñado como docentes, coordinadores de carreras, coordinadores de departamento, secretarios académicos de facultad, directores de centros regionales y decanos.

Mientras que Fernández, con apenas 36 años de edad, no solo es el más joven, sino también el que cuenta con menor experiencia dentro de la institución universitaria, donde solo se ha desempeñado como docente y como coordinador de una maestría en el área de derecho penal, la cual se conoció por enviar -en marzo de 2023- al Congreso Nacional un anteproyecto de “ley de extradición”, una normativa que según los abogados solo vendría a entrampar la agilización de las extradiciones que están pendientes y las solicitudes que estarían llegando.

Igualmente, en junio de 2022 fue nombrado como representante por parte de la UNAH en la Comisión de Concurso y Acompañamiento (Cocoa), impuesta por el Congreso Nacional para elegir a la JDU de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), ubicada en Catacamas, Olancho.

Aquí, Fernández lideró un proceso muy cuestionado porque se violentó el estatuto de la Unag, que establece que no pueden desempeñar cargos de administración aquellas personas que hayan demandado o tengan demandada a esa institución, sin embargo, se eligió a varios demandantes como miembros de la JDU de la Unag.

Ahora a lo interno de este centro de enseñanza superior se maneja que la Cocoa entregó a Libre el manejo de la Unag, donde las nuevas autoridades están colocando a sus activistas y están favoreciendo con licitaciones a gente de ese partido político y la corrupción no cesa, dijo una fuente consultada por este rotativo.

El quinto candidato que queda para rectorar la UNAH es Noé Martínez, quien labora para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde se ha desempeñado como docente, coordinador de programas y supervisor.

En su hoja de vida no hay ninguna investigación, pero si plantea cuatro artículos publicados. A nivel de la UPNFM se le conoce más porque desde mediados de este año viene, juntos con otros empleados de esa universidad, exigiendo al Congreso Nacional que intervenga la institución donde labora, para lo cual el legislativo nombró una comisión para que dictamine la demanda de una posible intervención que podría llegar de una manera disfrazada.

Para el analista Miguel Cálix, antes del 2005 cuando se inició el proceso de transición, la UNAH estaba gobernada por los nacionalistas y los liberales, politización que se redujo con el proceso de reforma, pero el sesgo partidario todavía tiene cierta presencia, poniendo en riesgo una autonomía que de alguna u otra manera garantiza que quien ocupe la más alta posición de la universidad pueda expresar opiniones de interés nacional sin inclinación a determinado partido de turno.

Recordó que la entonces rectora Julieta Castellanos mantuvo una posición de opinión pública importante, pero estaba más concentrada hacia la reforma interna y muy ausente en los grandes temas nacionales y en la situación de país, igual ocurre actualmente.

Él es del criterio que la UNAH demanda de una rector o rectora con grandes conocimientos académicos, con una trayectoria intachable reconocida, que tenga investigaciones y publicaciones; “que sea una persona que brille por sí mismo, que prestigie la rectoría, que no sea lo contrario, que la rectoría le dé brillo a ella, sino al revés”, reflexionó el analista.

Sobre la intención de Libre de imponer un rector en la UNAH a fin a sus intereses políticos e ideológicos, Carlos Umaña, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), afirmó que siempre “los partidos de gobierno quieren apoderarse de todas las instituciones y esta administración no es la excepción con su interés de caerle a la UNAH”. Ellos lo que ven no es el mejoramiento de lo académico, sino del manejo de un gran presupuesto. No hay duda de que en la elección del nuevo rector habrá injerencias y ante ello la comunidad universitaria debe reaccionar, demandó.