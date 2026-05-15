Irán interceptó un barco con bandera y matrícula hondureña, denuncia Marina Mercante

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras denunció este viernes la presunta "toma ilegal" en aguas de Omán de un buque de carga con su bandera por fuerzas iraníes, y confirmó que la embarcación ya arribó al puerto de Bandar Abbas (Irán) con sus 17 tripulantes en situación "estable". Según un comunicado oficial emitido por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), el incidente ocurrió el pasado 14 de mayo y que el buque afectado es el M/V HUI CHUAN, una nave de tipo 'Working Vessel' registrada en el puerto de San Lorenzo, al sur de Honduras.

La Marina Mercante detalló que, según los informes preliminares de la compañía operadora, de capital chino, el buque fue interceptado por unidades vinculadas a fuerzas de Irán en una posición cercana a las 38 millas náuticas al noreste de Fujairah y, posteriormente, se perdió "toda comunicación" satelital y el sistema de identificación automática (AIS) de la nave fue desactivado. Honduras señaló que existen indicios de una "posible violación de jurisdicción marítima", ya que las fuerzas involucradas habrían ingresado "sin autorización" a aguas del Sultanato de Omán para proceder al remolque de la nave hacia puertos iraníes.

"La Dirección General de la Marina Mercante enfatiza que la República de Honduras, en su condición de Estado de Abanderamiento, constituye una víctima colateral de la compleja situación geopolítica y del conflicto regional actualmente existente en el Medio Oriente, circunstancias ajenas al control y voluntad del Estado hondureño", reza el comunicado. Las autoridades hondureñas confirmaron que la tripulación está compuesta por 17 personas, entre ellos diez de Nepal, tres de Myanmar, tres de Vietnam y uno de Sri Lanka.