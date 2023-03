Interventora del Servicio Civil anuncia auditoría de gestión y procesos de los últimos 13 años

La Unidad de Datos El HERALDO Plus accedió a un informe elaborado a lo interno del Servicio Civil donde se evalúan los requisitos de 10,136 oficinistas de 27 instituciones, constatando que el 69% de las personas no cumplían con los requisitos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS -. La Comisión Interventora de la Dirección General de Servicio Civil se pronunció sobre la publicación que realizó el equipo de EL HERALDO Plus sobre la contratación de burócratas que no cumplen requisitos para los puestos que ocupan.

Del total de empleados públicos, apenas 3,473 fueron seleccionados a través de un concurso, lo que significa que el 66% de estas personas fueron contratadas con mecanismos diferentes, incluyendo el ser parte del partido de gobierno, según dijeron fuentes entrevistadas por este rotativo.

La evaluación incluyó 15 aspectos de la vida profesional y académica de los empleados, sin embargo, en la mayoría se detectó que no presentaban sus hojas de vida, no acreditaban títulos o los documentos no correspondían a quien estaba ocupando el puesto.

Incluso, habían seis personas nombradas y contratadas para puestos que no existían.