Xiomara Castro anuncia nombres de interventores en la OABI y Servicio Civil

Dichas intervenciones tendrán una duración de entre 30 y hasta 90 días. Posteriormente, se brindará un informe que contendrá soluciones y hallazgos.

Asimismo, informó la fecha de publicación para que entre en vigencia el decreto. “Jueves 9 de febrero, La Gaceta publica el Decreto”.

Jorge Gonzales, titular de la OABI, dejó entrever que los interventores estarán al cargo de la institución mientras dure la medida.

“Sin lugar a dudas que se avizoran cambios y yo he mencionado que el tema de la dirección es irrelevante, yo no tengo ningún problema aunque no tengo ninguna notificación oficial. Si es una directriz de la presidenta toca acatar”, expresó Gonzales.