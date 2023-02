En el clip se escucha los alegatos de Murray P. Farmer , gerente propietario de DRC INC, sobre la respuesta que recibió de Honduras al conocerse el fallo y lo cansado que está de esperar que el país centroamericano cumpla con sus compromisos. DRC INC fue contratada por el Estado luego del paso del huracán Mitch para la ejecución de varias obras por motivo de la reconstrucción nacional.

En el video Farmer advierte que ”si no me pagan en Honduras, yo voy a ir a que me paguen allá (Estados Unidos); las consecuencias que vienen no son mi culpa, si se devalúa el lempira, es culpa de (la presidenta) Xiomara (Castro), no es culpa de Murray”.

”Me tiene totalmente sorprendido que salió una representante de Xiomara Castro diciendo que no me va a pagar nada. Xiomara, tu no eres ningún juez y aquí no termina esto, tengo 20 años de estar peleando y no me voy a rendir”, agregó. Finalmente sentenció “mis derechos van a estar exigidos contra la reserva de los hondureños, yo voy por el oro hondureño”.

El empresario estadounidense llegó este martes hasta las oficinas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) donde sostiene reuniones con el sector privado.