“Desde hace tres meses sufro violencia política por parte de Leonardo Bu Toro”, dice subdirectora de Servicio Civil

Además, estos ataques le habría generado efectos en su salud física y mental: “Espero que las mujeres no sigamos sufriendo violencia política, tengo tres meses que me dejaron en el psiquiatra y que ahora eso me provoca que tenga que tomar medicación y esa medicación me provoca temblar, espero que podamos confrontar la violencia política y que se acabe”, dijo mientras mostraba cómo sus manos temblaban de forma involuntaria.

“Desde hace tres meses estoy recibiendo ataques por parte del director general de Servicio Civil, sin ningún motivo, porque yo nunca he hecho ninguna acción contra él. Estos ataques tienen que ver con la participación que él tuvo en el gobierno del Partido Nacional”, comenzó diciendo Cerpas.

“El día de hoy, el abogado Juan Leonardo Bu Toro pretendía cancelar a compañeros del partido, nos echó a la policía y eso generó que muchas personas de diversos colectivos se vinieran a la Dirección General de Servicio Civil, estas personas han realizado una toma porque ellos también son víctimas de todos los atrasos que se generan desde el Servicio Civil para no darle oportunidades de trabajo a la gente del Partido Libertad y Refundación”, añadió.

Posteriormente, la profesional de derecho presentó pruebas del vínculo de Bu Toro con la pasada administración, pues mostró fotografías y documentos en donde se ve al ahora director de Servicio Civil junto al exministro de Educación, Marlon Escoto, de quien también fue representante legal.