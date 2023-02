¿Qué es la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y por qué Honduras quedó fuera?

Hasta el momento no hay un razón clara porque Honduras no forma parte de la Alianza, pero sí existe un antecedente. La presidenta Xiomara Castro no formó parte de la Cumbre de las Américas (donde se creó) del 2022 y en su lugar envió como representantes al canciller Enrique Reina; el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero y su secretario privado, Héctor Zelaya.

La decisión de la mandataria se fundamentó en que no todos los países de la región estaban invitados, refiriéndose a Nicaragua, Cuba y Venezuela, que fueron excluidos por Estados Unidos que los consideró como “gobiernos no democráticos”.