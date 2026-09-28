Hospital Escuela adelanta casi 2,000 citas médicas por la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela reprogramaron un total de 1,985 citas médicas debido al cambio de fechas del Feriado Morazánico correspondientes al mes de octubre. De acuerdo con el centro asistencial, los pacientes que tenían programadas sus citas para el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre serán atendidos de forma anticipada el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, respectivamente. Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, explicó que la medida corresponde a las citas de consulta externa programadas para los próximos días en las diferentes especialidades y subespecialidades, tanto para pacientes adultos como para niños.

“Los pacientes que estaban citados para el miércoles 7 de octubre pasan para el 30 de septiembre, es decir, para pasado mañana”, detalló Osorio al explicar la modificación realizada por el centro hospitalario. Asimismo, señaló que quienes tenían una cita programada para el jueves 8 de octubre deberán presentarse el 1 de octubre, mientras que los pacientes citados para el viernes 9 de octubre serán atendidos el 2 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según explicó el portavoz, las nuevas fechas de atención ya fueron registradas en el sistema del Hospital Escuela y notificadas a los pacientes que tenían citas programadas durante los días que fueron modificados por el feriado. Sin embargo, el centro asistencial aclaró que existen algunas excepciones en esta modificación, debido a que determinadas áreas manejan sus propias agendas de atención y no están contempladas dentro de la reprogramación anunciada. Entre las especialidades que no tendrán cambios se encuentran: odontología, infectología, psicología pediátrica, hemato-opncología adulto y medicina física, por lo que los pacientes de estas áreas deberán acudir en las fechas que ya tenían establecidas.