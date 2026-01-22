  1. Inicio
Hondureño llora y le pide a Xiomara Castro que no deje el poder, esto le respondió ella

Mientras visitaba Salamá, Olancho, un ciudadano se le acercó a la presidenta Xiomara Castro y le pidió no irse

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 15:11

Tegucigalpa, Honduras.- Durante una visita a Salamá, Olancho, la presidenta Xiomara Castro fue abordada por un ciudadano que, entre lágrimas, le pidió no dejara el poder.

Castro Sarmiento estuvo supervisando los avances en la construcción de un hospital en ese municipio cuando un hombre le hizo el pedido.

“Los que votaron por mí, votaron por cuatro años y el 27 yo cumplo los cuatro años, yo soy obediente a la voluntad del pueblo y de la Constitución”, dijo Castro.

En respuesta, el ciudadano le dijo entre lágrimas “pero no se vaya, por favor” y Castro volvió a decirle “vamos a volver, no te preocupes”, junto a un abrazo.

Xiomara Castro concluirá su mandato presidencial el 26 de enero y al siguiente día tomará posesión Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Castro se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras al derrotar en 2021 justamente a Asfura con 1,716,793 votos, comicios donde hizo alianza con Salvador Nasralla.

En tanto, el candidato del Partido Nacional obtuvo en ese momento 1,240,260 votos.

El mandato de Xiomara Castro se vio marcado de aciertos y fallos, entre esos logros está la construcción de ocho hospitales a nivel nacional, varios de ellos con más del 70% de avances y por ser entregados en el presente año.

Entre sus fallos o promesas incumplidas está la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (Cicih), venta del avión presidencial, eliminación de peajes, convertir al Centro Cívico Gubernamental (CCG), entre otras.

