Honduras marca un hito regional en CLARCIEV 2026 con presentación de Billetera Electrónica​​​​​​

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras se convirtió en el epicentro de la innovación tecnológica de la región, en el marco del XXIII Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) 2026. Durante el encuentro que se desarrolló en Tegucigalpa, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) marcó un hito histórico al presentar la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), una herramienta digital pionera implementada por primera vez en el país para asegurar la transformación digital en Honduras.

El jefe del proyecto BIEN, Juan Roberto Paz, destacó la relevancia del encuentro internacional con representantes de América Latina y el Caribe, calificándolo como "un espacio clave para el intercambio de experiencias sobre servicio civil, emisión de identidades y ciberseguridad". "DIGER dejó de ser un espectador y se convirtió en protagonista, dejamos la intención y ahora tenemos un producto real; una billetera electrónica que permite albergar nuestros documentos de identificación de forma digital segura y de fácil acceso", destacó Paz. El funcionario destacó que el modelo de implementación hondureño "ha despertado un gran interés en otras delegaciones de la región, por lo que afirmó que “BIEN es una pieza fundamental del gobierno digital que impulsa la administración del presidente Nasry Asfura, para consolidar la transformación tecnológica del país". “Con esta destacada participación en CLARCIEV 2026, DIGER demuestra cómo la innovación gubernamental está avanzando en la transformación digital", puntualizó Paz.