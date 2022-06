Honduras: Junta nominadora de nueva Corte Suprema podría integrarse con la ley vigente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A casi un mes de haber sido enviado por el Poder Ejecutivo el decreto para reformar los mecanismos de selección de la junta nominadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los representantes de la comisión de dictamen del Congreso Nacional aseguran que no han recibido la propuesta de ley.

El proyecto de ley fue introducido a la cámara legislativa el pasado 15 de mayo y turnado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, sin embargo, se desconoce si será aprobado.



El diputado de Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la comisión de dictamen, Ramón Barrios, expresó que “no me pregunte por qué, no nos ha llegado, pareciera que alguien no quisiera que existiera una nueva ley y que elijamos Corte Suprema bajo la norma que está ahorita”.

A renglón seguido aseguró que “lo más extraño es que el Congreso ya recibió el documento y que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ordenó que se le entregara a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero al parecer existe la intención de aplicar la ley vigente que es manipulable”, manifestó Barrios.

El proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo reformula que el proceso de selección de la nómina irá orientado a que la junta nominadora solamente será la encargada de evaluar y recibir las propuestas, sin embargo, no podrán proponer candidatos como lo permite la ley vigente.

De su lado, el diputado Jari Dixon Herrera se refirió a que si la Ley no fuese aprobada previo al llamado que deberá hacer el presidente del Congreso Nacional la primera quincena de julio, se convocará a este proceso con la ley vigente aprobada en el año 2001 y no con la nueva.

La actual Corte Suprema de Justicia culmina sus funciones en enero de 2023. El Congreso Nacional necesitará de una mayoría calificada, es decir, 86 votos, para elegir a los nuevos integrantes de ese poder del Estado.



El partido Libre deberá entablar una serie de negociaciones con todas las fuerzas políticas para elegir a los magistrados.