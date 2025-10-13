Honduras destaca con histórica asamblea mundial del café en San Pedro Sula

La presidenta Xiomara Castro encabezó la inauguración del evento, acompañada por la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, y la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo.

La ciudad de San Pedro Sula, conocida por su empuje industrial, abrió sus puertas a un encuentro que coloca al país en el mapa global del diálogo sobre sostenibilidad, justicia comercial y adaptación al cambio climático.

San Pedro Sula, Honduras.- Por primera vez en su historia, Honduras se convirtió en sede de la Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC) , el evento más importante del sector cafetalero a nivel mundial, que reúne a representantes de 77 países productores y consumidores.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que la realización de la asamblea en Honduras “marca un hito histórico en la diplomacia productiva” y representa un reconocimiento al liderazgo que el país ha alcanzado en la producción de café en la región.

El encuentro, que se desarrolla del 13 al 17 de octubre en el Expocentro, incluye conferencias, paneles y mesas técnicas enfocadas en innovación, comercio justo, trazabilidad y sostenibilidad, pilares del futuro de la caficultura mundial.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La presencia de organismos financieros como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y representantes de gobiernos de Asia, África y América Latina refuerza la importancia económica y social del café en la lucha contra la pobreza rural.

Durante su discurso, Castro evocó la identidad cafetalera del país con palabras de orgullo: “Honduras es tierra de aroma inconfundible del café, producto del esfuerzo de más de 120,000 familias que siembran con esperanza grano a grano”.

La mandataria resaltó que el café representa el 30% del Producto Interno Bruto agrícola nacional, el 5% del PIB total, y constituye el sustento de más de un millón de hondureños.

Castro aseguró que su gobierno ha apostado por una caficultura “sostenible y con justicia social”, destacando programas como el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que en su segunda etapa contempla la producción de 115 millones de plantas resistentes al cambio climático.

También mencionó el Bono Cafetalero, que ha beneficiado a más de 119,000 pequeños y medianos productores con fertilizantes, herramientas, secadoras solares y kits fitosanitarios.

“De cada diez beneficiarios, tres son mujeres. En mi gobierno, la igualdad no es discurso, es acción concreta en el campo hondureño”, enfatizó la presidenta, al subrayar la participación femenina y juvenil en el rubro.

A su juicio, el fortalecimiento del café no solo genera empleo, sino que también reduce la migración forzada, al ofrecer oportunidades dignas en las comunidades rurales.

Castro presentó ante los delegados internacionales una propuesta de cuatro puntos para transformar el comercio global del café: la creación de un Fondo Internacional para la Justicia Cafetalera; el reconocimiento del café como patrimonio cultural de los pueblos productores; una red global de innovación que impulse la ciencia y la tecnología en el sector; y un acuerdo internacional de comercio justo y trazabilidad que garantice precios dignos y elimine la exclusión de los pequeños caficultores en los mercados internacionales.

“Esta propuesta no nace de un escritorio, nace del campo, del barro, de las manos que trabajan bajo el sol y la lluvia”, expresó la mandataria en uno de los pasajes más aplaudidos de su intervención.

Castro sostuvo que Honduras defiende una producción libre de deforestación y respetuosa con el medio ambiente, alineada con las nuevas regulaciones de la Unión Europea que exigen sostenibilidad y ética en la cadena de valor.

La presidenta también aprovechó el escenario para hacer un balance de su gestión, destacando la estabilidad macroeconómica reconocida por organismos internacionales, el crecimiento económico del 4% y la reducción de la pobreza y de la violencia.

“Transformamos el caos en estabilidad, la impunidad en justicia y la desesperanza en oportunidades”, dijo.

Con un tono de optimismo, Castro cerró su discurso con una frase que sintetizó el mensaje de su gobierno: “San Pedro Sula, que alguna vez fue llamada la capital del crimen, hoy se levanta con orgullo como la capital mundial del café, símbolo de lo que somos capaces de construir cuando hay voluntad y esperanza”.