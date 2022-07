Herlinda Bobadilla colaborará con la justicia de EEUU, asegura su defensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Mejía, abogado de la presunta narcotraficante hondureña Herlinda Bobadilla, adelantó este martes que su representada legal colaborará con la justicia de Estados Unidos, país que la requiere por diferentes cargos ligados al tráfico de drogas.

Según adelantó el apoderado legal, a pesar de que la mujer no ha aceptado las acusaciones, estaría dispuesta a colaborar con las autoridades norteamericanas.

“Ella no ha aceptado los cargos, nos allanamos en el proceso en el proceso de extradición y por ética, profesionalismo y experiencia le hemos manifestado que no podríamos estar alargando o proponiendo pruebas que al final no contribuirían a su favor, sino que al final más bien sería alargar el proceso y ella ha escuchado nuestro sabio consejo y ha hecho lo mejor para ella”, indicó el abogado.

Asimismo, Mejía detalló que una vez llegue a Virginia en Estados Unidos, Herlinda Bobadilla será llevada a la Corte del Distrito Este, donde un juez le leerá los cargos en su contra, dando inicio así al proceso judicial.

Por último, el representante legal de la presunta narcotraficante indicó que la mujer de 61 años contará con una defensa pública en el desarrollo del proceso judicial en su contra.