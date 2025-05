Gustavo Solórzano sobre allanamientos a Romeo Vásquez: "El MP deberá demostrar" que no es persecución política

"Hay un montón de elementos en relación con el caso del general Romeo Vázquez y aquí es un cuestionamiento que la mayoría de la población se está haciendo. Estos casos que surgen ahora y nuevas imputaciones contra el general, casos que estaban anteriormente en el Ministerio Público, o que si se investigan por qué es el general y pareciera entonces de que es un tema de persecución política que es lo que se debate dentro de la sociedad hondureña y eso en el caso de ser un tema de persecución política, pues no es aceptable porque la justicia es ser pareja para todos y no una justicia de tipo selectiva", mencionó Solórzano.

Agregó que a su criterio sí es una persecución, "la percepción que se tiene de la población es que ya es un caso contra el general Romeo Vázquez Velázquez y que lo vamos a tratar de responsabilizar por cualquier asunto. No estoy defendiendo al general porque no conozco si efectivamente la prueba que se tiene en cuanto al video es una prueba, es el Ministerio Público el que lo tiene que ir a probar, simplemente que la percepción de la gente es que hay varios casos que no han sido tratados de la misma forma".

Sobre los allanamientos realizados, el profesional del derecho explicó que "yo creo que hay un gran debate jurídico sobre lo que es el tema si el allanamiento era legal o ilegal. Al respecto, yo citaría en primer lugar el derecho del domicilio que nos da la Constitución de la República en cuanto a que el domicilio es inviolable, así lo manda el Artículo 99, y que únicamente en algunas excepciones en donde se esté cometiendo el ilícito de manera flagrante, en donde exista riesgo de pérdida de pruebas, o donde se encuentra la persona que se le está buscando, es que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal permiten realizar allanamientos".

"Pero esto ya va a ser el Ministerio Público que lo tendrá que probar al momento de presentarse en el proceso judicial y seguramente la representación del general Romeo Vázquez Velázquez, su argumento será de que toda prueba que pueda recabarse del allanamiento realizado es una violación de derechos fundamentales y que también son pruebas ilícitas", afirmó.