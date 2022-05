Gobierno de Castro da sus primeros pasos en busca de cumplirle a cuatro sectores

En el sector salud no la ha tenido fácil con protestas y paros laborales que se han suscitado, pero su promesa es “renovaremos la infraestructura actual y la creación de una red nacional de salud pública, además de la vacunación masiva y la asignación de mayor presupuesto”. Este último punto ya tiene el check.

Previo a asumir, Castro aseguró que crearía nuevas fuentes de empleo con el plus de atraer más inversión extranjera . Este reto lo ha estado asumiendo con relaciones entre el país y Estados Unidos, nación que Honduras considera el primer socio comercial, pero con la consigna de generar esos empleos prometidos.

El reto del nuevo gobierno, que ya enfrenta protestas y paros de labores, lo conforma la falta de pago y entrega de acuerdos, además del decreto de emergencia con el que se hará compras directas, el que no es bien visto por los sectores.

El retorno paulatino de alumnos a las aulas de clases

Educación también tiene un aumento presupuestario de 1,959.6 millones respecto a los 33,553.1 millones de lempiras aprobados inicialmente. Las promesas en el plan de gobierno de Castro enfatizan priorizar la refundación del sistema educativo hondureño, retornando a las clases presenciales y otorgando la matrícula gratis.

Han transcurrido 97 días y ambos escenarios se han presentado, contando con más de 1.7 millones de estudiantes matriculados, 55,800 maestros en las aulas y más 13 mil centros educativos en funcionamiento, según los datos de la Secretaría de Educación.

Para el viceministro de Educación, Edwin Hernández, los mayores logros de Castro en estos cien días de mandato han sido volver a abrir las escuelas para comenzar a desligarse de la virtualidad y reintegrar a los docentes al circuito educativo.

No obstante, el reto es conseguir los fondos para la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y para elaborar y distribuir material didáctico. No basta con las intenciones, hay que atender las condiciones. “No basta con poner a líderes gremiales al frente porque no todos tienen una visión estratégica de transformación”, señala Nelson Ávila, catedrático universitario.

